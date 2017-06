Aan deze samensmelting heeft Plopsaland zijn naam te danken

In een Nederlands interview heeft Studio 100-baas Hans Bourlon onthuld hoe hij samen met mede-CEO Gert Verhulst destijds op de naam ‘Plopsaland’ kwam. Wat blijkt: het had geen haar gescheeld of het bekende pretpark had een totaal andere naam gekregen.

Eind 1999 nam Studio 100 Melipark over en werd Plopsaland geboren. Het pretpark in Adinkerke, bij De Panne, ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers en is een groot succes. Maar het had wenig gescheeld of Plopsaland had een heel andere naam gekregen.

“Ik herinner mij dat ik samen met Gert in de auto zat en we bedachten een samenvoeging van de enige twee figuren die we toen hadden”, legt Hans Bourlon uit in een interview. “Dan krijg je Plopsa. We hadden eerst een andere naam, Pannadine, omdat je De Panne hebt en Adinkerke.”

Waarom dan toch niet voor Pannadine gekozen werd? “Het klonk heel aardig, maar bleek een zalf te zijn in de medische wereld. Dat hebben we dus maar niet gedaan.”