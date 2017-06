Hasselts Literair Museum viert 20ste verjaardag met nieuwe naam

Hasselt - Het Literair Museum in Hasselt viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan met een nieuwe naam: Villa Verbeelding. Tijdens het verjaardagsfeest op 21 juni worden de verjaardag en de nieuwe naam extra in de verf gezet.

Op de langste dag van het jaar, precies 20 jaar geleden, opende het Literair Museum in Hasselt de deuren van het witte herenhuis in de Bampslaan in Hasselt. “Het begon met 3 tentoonstellingen op de benedenverdiepingen”, aldus het museum in een persbericht. “Door de jaren heen groeide de werking. In het hele huis, van de kelder tot de zolder, zijn er nu tentoonstellingen.”

Naast de 4 vaste tentoonstellingen zijn er per jaar 3 tot 5 tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast biedt het museum een uitgebreide educatieve werking voor kinderen en volwassenen, zijn er lezingen, boekvoorstellingen, een literair festival en zomerworkshops voor kinderen.

Om het twintigjarig bestaan en de nieuwe naam te vieren, organiseert het museum een verjaardagsfeest voor zowel jong als oud. Op woensdag 21 juni kunnen kinderen de hele dag deelnemen aan allerlei activiteiten en workshops. ‘s Avonds zijn ook volwassenen welkom en wordt er plaatsgemaakt voor muziek, een hapje en een drankje.

De toegang tot het verjaardagsfeest is gratis. Het volledig programma is te vinden op www.villaverbeelding.be.

(belga)