Zo wordt spieken wel heel gemakkelijk: de beste tips

Spieken was nog nooit zo simpel. In plaats van zelf op zoek te gaan naar de beste manier om vals te spelen tijdens je examen is er nu een website die de beste spiektips verzamelt.

Op spieken.be staan allerlei spiektips van anderen. Naast de ‘nieuwste tips’ vind je er ook een overzicht van de populairste tips. “Spieken, het mag niet, maar iedereen doet het (of toch bijna iedereen)”, staat te lezen op de site. “Alles hangt af van de manier waarop je spiekt. Wat de beste manier is om te spieken kan niemand zeggen. Op deze site kan je echter tips vinden en zelf inzenden en kan iedereen zijn mening of ervaring over een bepaalde tip delen. Zo weet je meteen of een tip goed is of niet en kan je anderen een bepaalde tip aan of afraden”, aldus spieken.be. Wie er achter de site zit, is niet geweten. Zowel het contactformulier als de ‘over ons’-sectie op de site zijn niet actief.

De top 3:

1) Onderkant van je lat of gom

“Schrijf de belangrijkste dingen op de achterkant van je gom of lat. Komt de leerkracht in de buurt, doe dan of je een lijntje aan het trekken bent of iets aan het uitgommen bent, zo kan je de informatie steeds uit het zicht van de leerkracht houden.”

2) Letters doordrukken

“Als je een kladblaadje mag gebruiken, zorg er dan voor dat je eerst alle antwoorden op het bovenste blad van een kladblok schrijft. Druk zeer hard met je pen, dan worden de antwoorden doorgedrukt op het tweede blad. Verwijder nu het eerste blad, zodat het tweede blad bovenaan ligt. Dat is ogenschijnlijk leeg, maar als je goed kijkt kan je de doorgedrukte antwoorden nog lezen.”

3) Verkleind afdrukken

“Typ alles op een A4-blad, en druk dit verkleind af, of laat dit verkleind kopiëren. Op deze manier krijg je heel veel op een kleine oppervlakte, en kan je het spiekbriefje heel klein houden. Je moet er een beetje mee spelen om het beste resultaat te krijgen, maar een afdruk op 25% is nog net leesbaar.”