Dronken fietser is niet langer automatisch zijn rijbewijs kwijt

Wie dronken met de fiets rijdt, verliest binnenkort niet langer automatisch zijn rijbewijs. Tot nu toe werden politierechters door de wet verplicht om dronken fietsers automatisch een rijverbod van een maand op te leggen voor de wagen.

Op aandringen van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) verandert dat nu. De liberalen slaagden er dinsdag in een meerderheid te verzamelen en de wetswijziging door de commissie infrastructuur van het parlement te loodsen.

Ter verduidelijking: dronkenschap is niet hetzelfde als geïntoxiceerd zijn. “Dronkenschap betekent dat je niet meer in staat bent je voertuig te besturen. Dat kan bijvoorbeeld ook door medicijnen. Agenten kunnen dit vaststellen zonder een ademtest af te nemen”, zegt politierechter Kathleen Stinckens.

Zij is tevreden dat politierechtbanken meer vrijheid zullen hebben en dronken fietsers niet automatisch een rijverbod moeten opleggen. “We moeten altijd zoeken naar een straf op maat, om te voorkomen dat de dader opnieuw in de fout gaat. Als we alleen nog automatische straffen zouden moeten opleggen, dan zou je rechters net zo goed kunnen vervangen door computers.”