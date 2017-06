Appartementsgebouw van 27 verdiepingen in lichterlaaie in Londen

In een appartementsgebouw in Londen is in de nacht van dinsdag op woensdag een enorme brand uitgebroken. Brandweer en politie proberen de bewoners te evacueren.

Grote vlammen slaan uit de Grenfell Tower aan Latimer Road, in het westen van Londen. Volgens de Britse omroep BBC is er gevaar op instorting en zitten er nog mensen vast in het 27 verdiepingen tellende gebouw. Voorlopig is er al sprake van twee gewonden.

#NorthKensington tower block fire declared major incident, crews working hard at scene ©@Natalie_Oxford For updates:https://t.co/Gy6gUYc4ML pic.twitter.com/079acRjt7W — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Foto: AP

Tweehonderd brandweerlieden zijn ter plaatste met veertig brandweerwagens. Intussen zouden er al zeker 15 mensen afgevoerd zijn naar het ziekenhuis. Ze werden bevangen door de rook. de Londense brandweer spreekt van “groot en heel ernstig incident”. Volgens ooggetuigen knoopten bewoners lakens aan elkaar om aan het inferno te ontsnappen.

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene - follow @LondonFire for updates. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 14, 2017

De brand is ontstaan op de tweede verdieping, de oorzaak is nog niet bekend.