De ogen van de zeilwereld zijn dezer dagen allemaal gericht op Bermuda, waar de VS en Nieuw-Zeeland vanaf zaterdag duelleren om de America’s Cup. De oudste trofee uit de internationale sportwereld wordt betwist volgens een unieke formule, die is vastgelegd in een oubollig document uit 1857. Daarin staat dat de titelverdediger mag bepalen hoe en met welke boten er gezeild wordt. Nu de Amerikanen weer aan zet zijn, wordt het spectaculairder dan ooit, met hi-tech boten die meer vliegen dan varen. Pure Formule 1 op het water. “Rechtstreeks van de Flintstones

naar de Facebook-generatie.”