Tien keer meer jongeren gedwongen opgenomen

Sint-Truiden -

Het aantal jongeren dat gedwongen opgenomen wordt in de psychiatrie is in de laatste twintig jaar meer dan vertienvoudigd. “Toen ik twintig jaar geleden startte in de psychiatrie, werden er in Limburg één à twee jongeren per jaar opgenomen. Nu zijn er dat gemiddeld twintig per jaar”, zegt Kris Lemmens, zorgmanager van de kinderpsychiatrie in Asster, het Truiense psychiatrisch ziekenhuis. “Intussen moeten sommige jongeren zes maanden wachten op opvang.”