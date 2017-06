De regering-Michel moet de moed hebben om nog een aantal hervormingen door te voeren. Na eerst een periode van de riem aanhalen, is dat uiteindelijk goed voor de mensen

We hebben het de premier niet gevraagd. Maar we mogen aannemen dat hij meer dan tevreden was met wat gouverneur Jan Smets gisteren allemaal te vertellen had bij de voorstelling van de economische vooruitzichten van de Nationale Bank. Het mantra van de regering-Michel is jobs, jobs en nog eens jobs. Daar lijkt de regering helemaal in te slagen. Want volgens gouverneur Jan Smets komen er deze regeerperiode iets meer dan 215.000 jobs netto bij, het meest van al in de privé.

Dat komt uiteraard door de wereldwijd goede economische conjunctuur. Maar, nog altijd volgens de gouverneur, ook en vooral als gevolg van de maatregelen die de regering nam en de structurele hervormingen die ze doorvoerde. We hebben het dan uiteraard over onder meer de indexsprong, de tax shift om de lasten op arbeid te verlichten, de loonwet en de hervormingen van de arbeidsmarkt en de pensioenen. De gevolgen van die pensioenhervormingen kan men trouwens nu al vaststellen op het terrein. Van jaar tot jaar neemt het aantal oudere werknemers toe dat blijft werken. Een ander gevolg van het beleid is dat er opnieuw ruimte is voor loonsverhogingen.

Helaas voor de eerste minister had de gouverneur ook iets minder aangenaam nieuws. Tegen het einde van de legislatuur wil de regering-Michel voor alle overheden samen komen tot een begroting die structureel in evenwicht is. In regeringskringen ging men ervan uit dat hier nog voor 6 miljard euro aan maatregelen nodig is, te verstaan als besparingen en nieuwe inkomsten. Maar volgens gouverneur Jan Smets is er nog voor 7 à 8 miljard euro aan maatregelen nodig. 7 miljard euro indien alle besliste maatregelen helemaal worden uitgevoerd. Anders is het 8 miljard euro.

8 miljard euro is uiteraard veel geld. Bovendien zijn er in oktober 2018 gemeenteraadsverkiezingen en een half jaar erna ook nog eens parlementsverkiezingen. Men kan zich dan ook de vraag stellen of de regering-Michel nog de moed zal hebben om al die maatregelen te nemen en om nog meer structurele hervormingen - genre hervorming van de vennootschapsbelasting - door te voeren. En toch zou het moeten, want - na eerst een periode van de riem aanhalen - is dit uiteindelijk goed voor de mensen. In welke mate dat opgaat, ziet men in Nederland; het land waar we niet mee wilden vergeleken worden tijdens de regering-Di Rupo. Nederland voerde toen al een aantal structurele hervormingen door en plukt daar nu de vruchten van met een economische groei van 2,5 procent, een werkloosheidsgraad van 4,4 procent en een overschot op de begroting van 1,1 procent van hun bruto binnenlands product.