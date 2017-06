Een vrolijke jongen, tot hij die foto zag

“Om acht uur is hij nog langsgekomen. Helemaal zijn vrolijke zelf. En twee uur later is hij dood. Hoe moeten wij dat begrijpen?” In tranen reageert de oma van G. (15) op het drama dat maandagavond plaatsvond aan het station van Appelterre. Haar kleinzoon sprong er onder een voorbijrijdende trein. Een paniekreactie nadat iemand een naaktfoto van de jongen op Instagram had gepost. Het parket is op zoek naar de beheerder van de groep.