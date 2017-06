Hasselaar in cel voor beramen aanslag

Hasselt -

Een 20-jarige Hasselaar zit sinds gisteren in de gevangenis van Hasselt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Speurders kwamen de man op het spoor nadat hij allerhande uitspraken over IS deed aan zijn dokter. Op zijn laptop werden zoekopdrachten aangetroffen over het maken van een bom. Daarnaast had de man een ticket richting Londen geboekt. De verdachte zegt dat hij niet religieus is en dat hij geen banden heeft met IS. De jonge Hasselaar kampt alvast met psychische problemen en zou mogelijk kopieergedrag vertonen.