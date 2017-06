Op deze plaats in Antwerpen komt de derde Würst-zaak van Jeroen Meus

Antwerpen - Dat Jeroen Meus een nieuwe vestiging van de kwalitatieve hotdogzaak Würst in Antwerpen opent, was al geweten. Maar nu weten we ook de exacte locatie.

In juli opent Würst een vestiging in de Maalderijstraat, een straat voor voetgangers tussen de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Grote Markt. “Antwerpen is een stad die meestal de toon zet voor nieuwe concepten en trends in de horeca. En tegelijk is het een plek waar je veel respect voor traditie ziet. Dat past helemaal bij wat we met Würst willen brengen”, zegt CEO Werner Van Belle.

De vestiging komt in een authentiek pand met een geschiedenis die terug gaat tot de 15de eeuw. “Würst houdt van vintage en van plekken met karakter. Zo grijpen we met onze hot dogs terug naar de originele versie, al geven we daar ook graag onze eigen twist aan.”

“De volgende dagen zijn we nog druk aan het werk in onze vestiging in de Maalderijstraat. We hebben het pand zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld, van de charmante houten winkelpui tot de plafonds en de kelder, de plek waar zich vroeger de keuken bevond. Het overgrote deel van het gebouw dateert uit de 19de eeuw. Het deed eerst dienst als herberg en vanaf 1886 als slagerij en vleesrokerij.”

Würst werd bedacht door Jeroen Meus. Na een aflevering van ‘Plat Préfére’, gewijd aan hot dogs en Marlon Brando, ontwikkelde de Leuvense televisiekok een reeks hedendaagse hotdogs, met inspiratie van over de hele wereld.