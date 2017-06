Syriër maakt hilarische Arabisch gedubde versie van 'Het Eiland'

Hasselt / Genk -

De Syrische geluidsingenieur Bassel Sukkar (44) wil Vlaamse series naar het Arabisch dubben en die in het Midden-Oosten uitbrengen. De man volgt in Hasselt een opleiding om zijn eigen onderneming te starten en heeft als visitekaartje één aflevering van de tv-serie Het Eiland in het Arabisch gedubd. Wat dat in het Midden-Oosten zal geven, valt af te wachten. Maar hier werken een Arabisch sprekende Sien Eggers, Frank Focketyn en Wim Opbrouck alleszins nog meer op de lachspieren.