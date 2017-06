Vlaams minister-president Geert Bourgeois: “We moeten in Vlaanderen trots zijn op wat we kunnen”

Brussel -

“We zijn de laatste decennia alsmaar welvarender geworden. Dat houdt het risico in dat we op onze lauweren gaan rusten. We zien dat al in het onderwijs waar zich een zesjes-cultuur heeft geïnstalleerd. Dat is niet goed, want niets is verworven. Vlaanderen heeft alles in zich om tot de top vijf van de Europese regio’s door te stoten. Maar dan moeten we ambitieus blijven. Er is niets mis met willen excelleren en trots te zijn op wat we doen, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.