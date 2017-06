Nainggolan heeft een nieuwe coach bij AS Roma: Eusebio Di Francesco

Eusebio Di Francesco is de nieuwe trainer van AS Roma, zo maakte de Italiaanse club van Rode Duivel Radja Nainggolan dinsdag bekend. De 47-jarige Italiaan ondertekende een contract van twee seizoenen bij de ‘Giallorossi’.

“We waren op zoek naar een trainer die het beste uit onze spelers en onze jonge talenten kan halen. Di Francesco is met zijn speelstijl de juiste keuze voor AS Roma”, laat clubvoorzitter Jim Pallotta optekenen.

Di Francesco deelde de voorbije vijf jaar de lakens uit bij Sassuolo, de club die hij in 2013 voor het eerst naar de Serie A loodste. Afgelopen seizoen maakten Di Francesco en Sassuolo hun debuut in de Europa League. Daarin moesten ze in de groepsfase twee keer hun meerdere erkennen in KRC Genk (3-1 en 0-2). Eerder stond hij aan het roer bij Lanciano (2008-2009), Pescara (2010-2011) en Lecce (2011).

De voormalige middenvelder, die twaalf caps verzamelde voor de Italiaanse nationale ploeg, verdedigde tussen 1997 en 2001 de kleuren van AS Roma. In zijn laatste seizoen bij de ‘Giallorossi’ pakte hij de landstitel met de club. In het seizoen 2005-2006 was Di Francesco al teammanager bij AS Roma.

“Ik ben heel blij met mijn terugkeer naar Rome om een ploeg te coachen die altijd heel veel voor mij heeft betekend”, reageerde Di Francesco. Hij volgt de 58-jarige Luciano Spalletti op, die bij Internazionale aan de slag gaat. AS Roma eindigde afgelopen seizoen op de tweede plaats in de Serie A.