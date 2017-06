Geen asbest op site Hoppenest

Peer - De Stad Peer ontving vandaag de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek van de site Hoppe Nest in Linde. Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van een bedreiging voor mens of milieu. Dit voor zowel de zware metalen, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, Tolueen als voor asbest. Het onderzoeksrapport geeft aan dat er geen asbestverontreiniging aanwezig is.

De Gemeenteraad van Peer gaf de opdracht om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren op het terrein Hoppenest in Linde. Dit terrein werd in de periode 1991 tot 2003 gebruikt als opslagzone voor gronden en puin die afkomstig waren van de uitgraving van kelders en de afbraak van gebouwen. In de periode 2003-2016 vonden er geen activiteiten plaats op het terrein dat in 2016 werd ontruimd en genivelleerd.

Het ‘Buro voor Bodemonderzoek en Sanering’ uit Dilsen-Stokkem voerde het onderzoek uit en nam daarbij stalen van de aarde en het grondwater. Na analyse van de stalen zijn er van bepaalde stoffen verhoogde concentraties gevonden, maar deze worden volgens het erkende onderzoekbureau beschouwd als historische verontreiniging. Dit omwille van de ligging van het terrein en de herkomst van de aangevoerde gronden, meer bepaald de regio Noord-Limburg welke historisch belast is met zware metalen. Het onderzoekbureau besluit dan ook dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde waarden een bedreiging zouden vormen voor mens of milieu.

Omdat het terrein als gevolg van het gebruik in het verleden een mogelijk risico voor asbestverontreiniging inhield, werd ook een onderzoek ter zake verricht. Hierbij werd een visuele inspectie van het terrein gedaan en werden er proefgaten gegraven. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen asbestverontreiniging aanwezig is.