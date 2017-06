Justin Bieber hangt het uit in een golfkarretje, maar dat is niet zonder gevolgen

De Canadese popster Justin Bieber treedt vrijdag op in Stade de Suisse in Bern en brengt de dagen ervoor ontspannen door in Zwitserland. Onlangs ging hij golfen in Bad Ragaz, maar na het partijtje reed hij met een golfkarretje van het terrein de autoweg op. Nu zit hij in de problemen. Dat melden de Zwitserse media.

Naar verluidt is Justin Bieber na het golfen met een elektrisch golfkarretje op de hoofdweg in Bad Ragaz gaan rijden. Het probleem is dat deze voertuigen niet toegelaten zijn op de openbare weg. De lokale politie is de zaak aan het onderzoeken, maar er hangt de zanger naar alle waarschijnlijkheid een boete boven het hoofd.

In het beste geval moet hij slechts duizend Zwitserse frank (920 euro) betalen omdat hij de Zwitserse wegenverkeerswet heeft genegeerd - een peulenschil voor een van de rijkste popsterren ter wereld - maar de kosten kunnen ook hoger oplopen en hij kan zijn rijbewijs kwijtspelen. ‘Is it too late to say sorry?’ Wellicht wel, maar intussen gaat de 23-jarige ster gewoon zijn gangetje. Later op de avond werd hij weer op de openbare weg gesignaleerd, deze keer terwijl hij aan het cruisen was met een Harley Davidson.