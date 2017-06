Deze acteur was een kindsterretje, maar herken je hem?

Deze Amerikaanse acteur zagen we voor het eerst op het witte doek als elfjarige. Vandaag is hij 29 en ziet hij er iets behaarder uit maar als je goed kijkt, komt hij heel bekend voor. Dit is de volwassen versie van Haley Joel Osment, die in ‘The Sixth Sense’ gestalte gaf aan de paranormaal begaafde jongen Cole.

De carrière van Haley begon al op vierjarige leeftijd. Hij deed mee in een televisiespotje voor Pizza Hut en de jongen was gelanceerd. Er volgde onder meer een rolletje in ‘Forrest Gump’, maar de grote doorbraak kwam er in 1999. Toen kroop hij in de huid van Cole Sear, de paranormaal begaafde jongen die in ‘The Sixth Sense’ en befaamde woorden ‘I see dead people’ sprak. De volgende jaren was hij een veelgevraagde kindster, zo speelde hij ook mee in A.I. Artificial Intelligence met Jude Law. Hij dook ook op in televisieseries en deed veel stemmenwerk.

Haley in 2016 Foto: Photo News

In zijn puberteit, midden jaren 2000, ging het even minder met Haley. In 2006 reed hij onder invloed van drank tegen een stenen brievenbus. Hij brak een rib, kneusde zijn schouder en tot overmaat van ramp werd er drugs in zijn auto gevonden. De acteur werd veroordeeld tot drie jaar, moest zestig uur naar een afkickcentrum en 26 bijeenkomsten van Alcoholics Anonymous bijwonen binnen de zes maanden.



Een bericht gedeeld door Haley Osment (@hjosment) op 5 Apr 2017 om 2:49 PDT

Haley in juni 2017 op vakantie in Mexico Foto: Photo News

Vandaag is Haley nog steeds (stem)acteur, al is hij meestal te zien in B-films. In 2015 dook hij nog op in de langverwachte ‘Entourage’-film. Hij speelt ook mee in verschillende televisiereeksen, maar een hoofdrol blijft uit.