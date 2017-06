Uv-index flirt met recordwaarden: “5 minuten in de zon is voldoende om te verbranden”

Nadat de uv-index in ons land afgelopen zondag al flirtte met absolute recordwaarden, verwacht weerbureau Meteovista woensdag opnieuw een torenhoge uv-index, die in het zuiden van België tot een uitzonderlijke zonkracht negen kan pieken. “Vijf minuten in de vlakke zon is voldoende om te verbranden”, waarschuwen specialisten. Opvallend: over de schadelijke effecten van uv-straling op onze ogen zijn experts het niet eens. “Het advies om een zonnebril te dragen, wordt in de eerste plaats door commerciële motieven gedreven”, stelt een vooraanstaand oogarts.