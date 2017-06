Lummense paardendokter probeert zwaar misvormd veulen te redden: “Bijzonder ingewikkelde, lange operatie”

Lummen - De Lummense paardendokter Tom Mariën van het paardenziekenhuis EquiTom staat voor een bijzonder moeilijke opdracht: via een ingewikkelde en langdurige operatie gaat hij ‘kleine Tom’, een pasgeboren veulen met een ernstige kaakafwijking, proberen redden van de dood.

Kleine Tom werd enkele dagen geleden bij EquiTom binnengebracht door de VZW ‘Animal Sons Toil’. Het veulen werd geboren met een zware afwijking waardoor de bovenkaak 90 graden verkeerd staat en het diertje niet zelfstandig kan eten of drinken. “Hij was heel zwak toen hij binnen kwam. Via een sonde geven we het nu om de twee uur melk. Dat doet hem duidelijk goed. Ik schat dat hij over een paar dagen genoeg aangesterkt is om de operatie te ondergaan.” Aan de operatie ging een CT-scan vooraf waardoor Mariën een perfect 3D-beeld kreeg van de misvorming en zich optimaal kan voorbereiden op de operatie. “De onderzoeken betalen wij. De VZW die het veulentje binnenbracht probeert via oproepen de rest van het geld in te zamelen. Wat er met de eigenaars gebeurd is? Ze hebben wel een hart voor paarden, maar kunnen financieel niet voor zo’n operatie instaan. Daarom dat de VZW zich over kleine Tom bekommert en ikzelf zoveel mogelijk gratis werk.”

Mariën vindt het zijn taak om zo kosteloos mogelijk te werken voor kleine Tom. “Het is een vorm van sociaal helpen. Ik probeer hiermee mijn bijdrage aan de maatschappij en de dieren te geven. We doen wel vaker dergelijke dingen. Zo geven we ook gratis rondleidingen aan kinderen om hen bekend te laten worden met paarden.”

Wat er nadien met kleine Tom gebeurd? “Als hij genezen is, zou hij moeten kunnen opgroeien tot een normaal, gezond paard. Hij heeft al een plekje op de weide van de VZW. Terugkeren naar de eigenaars zit er niet in. Kleine Tom is eigenlijk een renpaard, een draver. De eigenaars verdienen hun brood met het beoefenen van die sport, en dat zal het paardje nooit meer kunnen. Het kan zijn dat de VZW iemand anders vindt met een groot paardenhart, die kleine Tom kan adopteren. Ikzelf zal het paard mijn hele leven blijven volgen. Dit is een heel zware en moeilijke operatie, en het is zo’n schattig veulen, dan wil ik graag weten hoe het de rest van zijn leven met hem gaat.”

Wil je kleine Tom financieel steunen? Dan kan dat via het rekeningnummer: BE48 1270 6282 4727 (Bic : CTBK BEBX).