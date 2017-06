STVV spreekt met Marquez en hengelt naar De Decker

In de zoektocht naar de nieuwe trainer tast STVV een aantal buitenlandse pistes af. Zo sprak de club met de Spanjaard Bartolomé Marquez (foto), die van 2012 tot 2015 hoofdtrainer was in Eupen.

‘Tintin’ Marquez (55) kwam als speler onder andere uit voor Espanyol. Later werd hij er jeugdtrainer en hulpcoach van het eerste elftal. In Eupen coachte hij drie jaar lang de groep die voornamelijk bestond uit jongeren van de Aspire Academy.

Of Marquez de nieuwe coach wordt van de Kanaries zal de volgende dagen moeten blijken. Hij is niet de enige trainer die in de running is, STVV informeerde ook naar de situatie van Wim De Decker bij Antwerp.

O’Loughlin opnieuw T2?

Omdat assistent Patrick Van Kets Ivan Leko hoogstwaarschijnlijk volgt naar Club Brugge, komt ook die stek vrij. Zo komt voormalig hoofdcoach Chris O’Loughlin in aanmerking om opnieuw T2 te worden. De Ier woont nog steeds in Sint-Truiden - in de vroegere woning van Duchâtelet - en was de jongste maanden actief in de staf van Charlton. Die overeenkomst loopt nu af.