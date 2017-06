Familie zamelt geld in om Limburger die Filipijnse kinderen opvangt even thuis te krijgen

Maasmechelen -

Hij had een uitstekende job bij een bankkantoor, zij werkte bij een advocatenkantoor. Toch verlieten Bart Van Oost (33) en zijn Filipijnse echtgenote Jolene Porter in maart 2015 Limburg om op de Filipijnen misbruikte straatkinderen op te vangen. Twee jaar en de geboorte van een dochtertje later willen ze even terug naar hun familie in België, maar de krappe verloning die ze voor hun werk ginds ontvangen laat dat niet toe. Daarom organiseert hun familie zaterdag een benefiet-barbecue in het gemeenschapscentrum van Opgrimbie (Maasmechelen).