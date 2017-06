Daarom zorgt E10-benzine voor een daling van het tanktoerisme

Maasmechelen - Sinds de Belgische tankstations Super 95 aan de pomp begin dit jaar verplicht inruilden voor het milieuvriendelijkere E10, laten Nederlandse automobilisten de tankstations in de grensstreek vaker links liggen. “Ze vertrouwen de benzine met bio-ethanol niet en tanken liever duurdere Super 95 in eigen land”, zegt Guliano Bruno, mede-zaakvoerder van Bruno’s tankstations. Pomphouders in de grensstreek krijgen daardoor tot 20 procent minder Nederlandse klanten over de vloer. Op termijn wordt het voor Belgische dieselrijders zelfs interessanter om bij onze noorderburen te gaan tanken.

Het is al jaren een vertrouwd zicht in de grensstreek: Nederlandse automobilisten die rijen dik staan aan te schuiven bij de Belgische tankstations. De afgelopen maanden was het echter opvallend rustig. ...