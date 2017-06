Shoppen bij spotgoedkope ketens helpt onze economie naar de knoppen

Hasselt -

De Action lijkt goedkoop, maar op lange termijn helpt kopen bij spotgoedkope ketens onze economie naar de knoppen en blijft in ons land nauwelijks productie over. Vooral onze kinderen zullen daarvan de gevolgen dragen, hen wacht een toekomst als moderne slaven. De waarschuwing komt van politicoloog Jonathan Holslag, afkomstig uit Hamont en professor aan de VUB. De winkelketens rukken op in onze centra tot een vierde van het aanbod, dat overal hetzelfde is. Het aantal zelfstandigen loopt jaarlijks terug en ligt intussen zo’n zes procent lager dan zeven jaar geleden. Terwijl die lokale winkeliers de lekkere krenten zijn in een winkelcentrum.