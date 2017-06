Leicester City vaardigt twee extra personen af in Raad van Bestuur van OH Leuven: “Potentieel waarmaken”

Leicester City zal, naast eigenaar Aiyawatt Srivaddhanaprabha, nog twee extra personen afvaardigen in de Raad van Bestuur van 1B-club OH Leuven. Dat meldden de Leuvenaars maandag op hun site. Het gaat om de CEO van de Engelse club, Susan Whelan, en sportief directeur Jon Rudkin.

De overname van 1B-club Leuven door de King Power Group werd vorige week definitief afgerond. De Thaise groep verwierf 92 procent van de aandelen van de cvba OHL, die verantwoordelijk is voor het eerste elftal en de beloften. De resterende 8 procent blijft in handen van de vzw, die verantwoordelijk blijft voor de jeugdopleiding, de vrouwenploeg, de sociale werking en het stadion. Vrijdag wordt op een persconferentie meer uitleg gegeven bij de samenwerking.

Op de website van OHL laat Srivaddhanaprabha voor het eerst persoonlijk van zich horen. Hij bestempelt de overname “als een spannende ontwikkeling voor de King Power Group”. “We willen dat deze club haar potentieel waarmaakt”, gaat hij verder. “Investeringen in personeel en infrastructuur zullen de basis vormen, alsook interactie met de supporters, zonder de sociale rol van de club uit het oog te verliezen. Zo willen we, op termijn, van OHL een competitieve club maken op het hoogste niveau in België.”