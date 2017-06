Bekijk eens drieduizend jaar modegeschiedenis van achter je computer

In het bezit van een computer en internet? Dan kun je vanaf nu kijken naar ‘We wear culture’, een project van Google Arts & Culture dat drieduizend jaar modegeschiedenis bundelt.

Internetbedrijf Google biedt met deze online expositie, die tot stand kwam dankzij 180 partners in de modewereld uit 40 verschillende landen, een schat aan informatie voor liefhebbers van de betere fashion. Ook het Antwerpse ModeMuseum werkte eraan mee en dat vertaalt zich onder meer naar virtuele tentoonstellingen die je kunt bekijken van achter je computer. Maar er is meer: op ‘We wear culture’ leer je meer over de opkomst van de befaamde Antwerpse zes en welke rol de stad door de jaren heen heeft gespeeld voor de modebranche.

Online kunnen geïnteresseerden nog zo’n vierhonderd andere verhalen raadplegen die zich toespitsen op verschillende takken binnen de industrie. Van legendarische kledingstukken zoals de little black dress van Chanel en het korset van Vivienne Westwood tot trendsetters à la Alexander McQueen en de stijl van Frida Kahlo: alles en iedereen heeft een vestimentaire geschiedenis die je op eigen tempo kunt absorberen vanuit je zetel. “We nodigen mensen uit om iets te leren over de kleren die ze dagelijks dragen. Mode is cultuur, en zelfs een kunstvorm”, zegt Amit Sood, directeur van Google Arts & Culture, trots in een statement.

Verbreed hier je kennis over mode: www.google.com/culturalinstitute