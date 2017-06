Huiveringwekkende beelden: vrachtwagenchauffeur kan op het nippertje botsing met auto vermijden

Vrachtwagenchauffeur Joe Strauss mag van veel geluk spreken dat deze gevaarlijke situatie niet slechter is afgelopen. Toen de man met zijn truck eind vorige maand in het Amerikaanse Rudolph reed, kwam hij bij een kruispunt net niet in aanraking met een zwarte personenwagen.

Dashcambeelden van in de vrachtwagen laten zien hoe nipt een tragische botsing werd vermeden. “De bestuurder van de wagen reed bijna 90 kilometer per uur maar vertraagde zelfs niet, waardoor hij amper enkele centimeters verwijderd was van mijn bumper”, klinkt het bij de vrachtwagenchauffeur. “Ik begon daarentegen wel te vertragen, anders zouden de gevolgen tragisch geweest zijn.”

Strauss plaatste de beelden op 1 juni op Facebook, waar ze al meer dan 85.000 duizend keer zijn bekeken. “Het maakt niet uit wie er al dan niet in fout was”, klinkt het bij Strauss. “Indien de automobilist of ik was omgekomen, zouden ik of mijn familie met de gevolgen moeten leven. Dit is de exacte reden waarom ik me een dashcam heb aangeschaft.”