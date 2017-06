Universiteit zorgt voor ophef: "Verschillende landen hebben verschillende gebruiken, maar hier gebruiken we het toilet"

De Strathclyde Universiteit van Glasgow heeft voor heel wat ophef gezorgd na een mailtje. Daarin kaarten ze de “slechte gewoontes” van hun stafleden en studenten aan.

“Gezien het feit dat mensen op onze universiteit het normaal vinden om in papiermanden, douches en dergelijke hun grote boodschap achterlaten, wil ik iedereen even op het feit duiden dat er toiletten zijn om dergelijke boodschap achter te laten. Alle lichaamsvloeistoffen net als wc-papier moeten in een toilet belanden. Ik apprecieer het dat de universiteit multicultureel is en begrijp dat verschillende landen ook verschillende gebruiken hebben, maar hier gebruiken we het toilet”, laat de mail lezen.

Meteen nadat de mail werd uitgestuurd, trok de universiteit het bericht terug. “Deze mail was ongepast. Het spijt ons als we iemand beledigd hebben”, klinkt het.