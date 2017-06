Vincent Kompany maakte mooiste doelpunt volgens City-fans

De supporters van Manchester City hebben een goal van Vincent Kompany verkozen tot mooiste doelpunt van het seizoen.

Kompany scoorde de treffer op 6 mei in de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace. Na een hoekschop komt de bal bij Kevin De Bruyne terecht. Die speelt de afhakende Kompany aan, waarop de skipper met een droge knal in de winkelhaak schiet en zijn team op 2-0 zet.

“Dit lijkt wel een goeie grap”, reageert de 31-jarige Kompany, wiens goal verkozen werd boven doelpunten van spitsen Sergio Agüero en Raheem Steerling. “Dit komt in het lange lijstje van verrassingen die ik heb mogen beleven sinds ik bij City ben. Dit is helemaal onverwacht. Ik heb heel wat felicitaties gekregen voor die goal, het is leuk eens in de schoenen van een aanvaller te staan. Normaal kop ik de ballen erin. Maar als je de kans krijgt om zo’n doelpunt te maken, dan waan je je even Kun (Agüero).”

Kompany was afgelopen seizoen lang buiten strijd door blessures, maar kwam er de voorbije maanden helemaal door en schopte het zelfs opnieuw tot Rode Duivel.