Broers Saive spelen komend seizoen voor het eerst sinds 1991 in zelfde team

Voor de nationale ploeg speelden ze nog tot 2008 aan elkaars zijde, maar in clubverband zullen Jean-Michel en Philippe Saive komend seizoen voor het eerst sinds 1991 weer in hetzelfde team spelen. Dat kondigden ze maandag aan op een persconferentie in de thuishaven van hun club Logis Oudergem.

Logis Oudergem speelde de voorbije vijf seizoenen kampioen in de hoogste divisie van het Belgische mannentafeltennis. Jean-Michel Saive (47) maakte al deel uit van de ploeg, maar zou stoppen als hij voorzitter werd van de Internationale tafeltennisfederatie. Dat gebeurde niet, en dus gaat hij door. Komend seizoen speelt ook zijn broer Philippe (45), die de voorbije jaren steeds voor buitenlandse teams uitkwam, aan zijn zijde.

“We zijn trots om de twee broers in één team te hebben en willen opnieuw meedoen voor de titel”, aldus sportief directeur Christophe Devaux. Voormalig nummer één van de wereld Jean-Michel Saive reageerde eveneens blij dat hij terug met zijn broer kan spelen. “Aan het einde van het seizoen wist ik niet of het mijn laatste match was. Het lukte niet bij ITTF, dus ga ik door. Voor de club is dit natuurlijk het A-scenario.”

Philippe Saive stopte in 2008 voor de Belgische nationale ploeg, en verdween nadien wat van het voorplan. Hij combineerde tal van andere activiteiten met wedstrijden voor buitenlandse teams, maar beseft dat hij terug meer zal moeten trainen om met Logis voor de landstitel mee te doen. “Het seizoen begint over drie maanden, en het zal drie maanden hard werken zijn. Ik heb veel voorstellen gekregen, maar zowel het niveau als de sfeer zijn hier in Oudergem de beste.”