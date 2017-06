265 vliegtuigpassagiers schrikken op tijdens vlucht: noodlanding door weggerukte motor

Het was even schrikken voor de 265 passagiers van vlucht MU736 van Sydney naar Shanghai. Niet lang na opstijgen hoorden ze namelijk een heel luide knal. Wat bleek? Door een technisch defect was een deel van het omhulsel van een van de motoren weggeblazen.

Nadat de passagiers een luide knal hadden gehoord op de vlucht van China Eastern Airlines, begonnen ze in het vliegtuig ook een brandgeur waar te nemen. De piloot ondervond ook problemen met de linkermotor. De Airbus keerde dus meteen terug naar de luchthaven van Sydney.

De passagiers bleven vrij kalm, zo vertelt een van de passagiers aan de Britse zender BBC. De mensen die op de stoeltjes zaten vlakbij een van de motoren, moesten zich verplaatsen.

Toen het vliegtuig weer geland was, werd al snel duidelijk wat het probleem was: het omhulsel van een van de motoren was voor een stuk weggeblazen of ontploft. Niemand raakte gewond.

Oorzaak?

Maar wat de oorzaak is van die ontploffing, dat zal onderzoek nog moeten uitwijzen. “Het is moeilijk om nu al te zeggen wat zo’n grote schade aan het vliegtuig zou kunnen veroorzaakt hebben”, zegt luchtvaartexpert Greg Waldron aan BBC.

Gelijkaardig incident

Nog geen maand geleden gebeurde er een gelijkaardig incident met een ander vliegtuig. Ook toen raakte het omhulsel van de motor beschadigd nadat de piloot problemen met de motor gemeld had. Er raakte niemand gewond bij het incident van de vlucht van EgyptAir van Cairo naar Peking.

Rolls-Royce, die de motoren van beide vliegtuigen ontwikkelde, zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat beide incidenten aan elkaar gelinkt zijn.