Vogue-hoofdredactrice: “Vrouwen kunnen niet alles hebben”

Alexandra Shulman (59), jarenlang hoofdredactrice van de Britse Vogue, heeft de deuren van het bekende magazine achter zich dichtgetrokken, maar niet voor ze nog enkele ophefmakende uitspraken liet noteren. In een interview met Sunday Telegraph geeft ze onder andere aan dat je het als vrouw niet allemaal kunt hebben. "Ik heb geen idee waarom vrouwen de lat voor zichzelf zo onmogelijk hoog leggen."

Een succesvolle job, een gelukkig gezin en ook nog eens veel vrije tijd voor jezelf en je vrienden en familie. Volgens Alexandra Shulman is het haast onmogelijk. Zelf heeft ze negentien jaar lang alleen een zoon opgevoed en tegelijk een indrukwekkende carrière uitgebouwd, maar ze heeft ook dingen moeten missen en dat vindt ze zelf normaal. De voormalige Vogue-hoofdredactrice is van mening dat vrouwen tegenwoordig te veel willen overcompenseren voor de beperkingen die hen in het verleden werden opgelegd.

"Vrouwen kunnen het niet allemaal hebben. Mannen trouwens ook niet, maar misschien proberen zij dat ook niet. Ik heb geen idee waarom vrouwen de lat voor zichzelf zo onmogelijk hoog leggen. Misschien gaat het om overcompensatie: als je vroeger enkel beoordeeld werd op je huwelijkskwaliteiten en je bent dat ontgroeid dankzij heel wat strijd, dan denk je misschien dat je alles kunt. Wel, ik geloof heel hard dat dat niet het geval is", vertelt ze in een interview met Sunday Telegraph.

Begin deze maand nam Shulman afscheid van Vogue. Naar verluidt wil ze graag andere ervaringen gaan opdoen. Ze werd als hoofdredacteur opgevolg door Edward Enninful.