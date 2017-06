Vangrootloon al 100 jaar trouw aan Limburg

Sint-Truiden - Bakkerij Vangrootloon viert dit jaar haar honderdjarig bestaan. De bakkerij uit Sint-Truiden is in heel Limburg goed voor ongeveer 350 personeelsleden, en is enorm belangrijk voor de economie in de regio. Ondanks het succes is het niet de bedoeling om zaken over heel België te openen. “Dan kunnen we niet meer met streekproducten werken, en dat vinden we heel belangrijk”, zegt marketingverantwoordelijke Jan Massa.

In Sint-Truiden alleen al heeft de bakkerij 120 werknemers. Daarnaast zijn er ook nog zaken in Wellen en Alken. “In september openen we een nieuwe bakkerij in Herk-de-Stad. Aangezien we enkel met verse, streekproducten werken, kunnen we het ons niet veroorloven om veel verder dan de provinciegrenzen te gaan”, zegt Jan Massa.

In Vlaams-Brabant zijn er ook nog enkele zaken, maar ze gaan niet verder dan Leuven. “We vertrekken ’s morgen tussen vijf en zes uur met onze levering naar al onze vestigingen zodat we op een schappelijk uur kunnen openen. Als we verder dan Leuven moeten gaan, zitten we met een fileprobleem.” Alle leveringen die verder dan dat moeten gaan, zijn enkel voor diepvriesklanten.

Vraag en aanbod

Vangrootloon maakt enkel gebruik van seizoensgebonden producten. “Veel bakkers verkopen het hele jaar door bijvoorbeeld aardbeientaart, maar wij doen dat alleen tijdens het seizoen. Dan is alles vers. Zo was er vorig jaar bijvoorbeeld een slechte rabarberoogst. Wij hebben dan ook maar twee weken rabarbertaart kunnen verkopen.” Op een doordeweekse dag in het seizoen wordt er 50kg aardbeien besteld. In het weekend kan dat zelfs oplopen tot 120kg.

Daarnaast werkt de bakkerij enkel met streekproducten. “Onze aardbeien komen uit Zepperen, we gebruiken enkel Jonagold-appels. Alles is lokaal geteeld.” Limburg is natuurlijk ook een dankbare streek op dat gebied. Zowel vraag als aanbod is in overvloed aanwezig. “De Limburgers eten graag vlaai, ja. Dat kunnen we niet ontkennen”, lacht Massa.