Jeroen Meus gaat nieuwe uitdaging aan: “Dit maakt mijn leven veel rijker”

Fans van de tv-kok Jeroen Meus moeten deze zomer niet op hun honger blijven zitten. De man zal ook tijdens de zomermaanden te zien zijn met de variant ‘Dagelijkse Zomerkost’, dat telkens opgenomen wordt vanop een camping.

“Ik heb het altijd raar gevonden dat wij uitgerekend in de zomermaanden, als alles groeit en bloeit, als de groentetuin op zijn best is, geen programma hadden. Dat is de wetmatigheid van de tv-zomer, ik weet het, maar precies daarom wilde ik toch eens iets anders doen. Dat de VRT mij nu die kans gunt, vind ik fantastisch. Meer dan ooit maak ik graag ‘Dagelijkse Kost’. Dat is mijn geweldig kindje. Daar extra mogen mee spelen is zalig”, aldus Meus in Het Laatste Nieuws.

“Ik maak als kok een tv-programma. Ik denk dat ik, in alle bescheidenheid, een doorsnee goede kok ben. En ik heb een job gevonden die me perfect ligt. Voor tv koken. Ik zit vandaag, op alle fronten, perfect in mijn vel. Ik voel geen drang meer om me te bewijzen. Ik ben supercontent. Wat kan ik nog meer verlangen? Elk jaar opnieuw komen ze aan mijn mouw trekken om ‘Dagelijkse Kost’ in het Engels te maken. Neen merci, dat hoeft niet voor mij. Laat mij maar mijn ding zo goed mogelijk doen in Vlaanderen. Dat is al meer dan genoeg. Ik heb leren neen zeggen, en dat maakt mijn leven veel rijker.”