Mysterie van ‘SOS’-stenen op onbewoond eiland eindelijk opgelost

Sinds eind vorige maand is Australië in de ban van een griezelige vondst. Op een onbewoond en afgelegen eiland zag een piloot vanuit de lucht ‘SOS’ op de grond. Na onderzoek bleek er geen enkel spoor van menselijk activiteit. Nu is het mysterie opgelost, want de formatie stenen blijkt al enkele jaren oud.

Het mysterie hield de Australische tabloids al sinds eind mei in de ban. Niemand wist wie de stenen arrangeerde om ‘SOS’ te spellen. Na onderzoek kwamen de politie en reddingsdiensten van een kale reis thuis. Sterker nog: ze vonden geen enkel recent spoor van menselijke activiteit. Ze vonden geen schipbreukeling, geen lichaam, geen kampeerders, niets. Maar nu is het mysterie opgelost dankzij een pientere Londense man. Zijn verhaal werd gecheckt én bevestigd door de Australische politie.

2013: geen Aboriginal kunst maar wel een monsterlijke krokodil

Hij vertelde dat het teken is al enkele jaren oud is, uit 2013 om precies te zijn. Toen kwamen twee onfortuinlijke zeilers vast te zitten op het eiland. Ze gingen voor anker met hun schip en vaarden naar het onbewoond eiland met een rubberbootje. Ze wouden de plek bezoeken omdat er naar verluidt zoetwaterbronnen én een heleboel Aboriginal rots- en grottekeningen zijn.

Eens aan land vond het duo daar geen van beide en werden ze geconfronteerd met een monsterlijk grote krokodil. Ze probeerden zich nog naar het bootje te reppen om zich uit de voeten te maken, maar tegen dan had de krokodil al een hap uit het rubberbootje genomen. Ze zaten als ratten in de val, zwemmen was geen optie want intussen zwermde het er van de krokodillen.

Ze vonden een veilige plek op een hoge rots, maar alsnog konden ze geen kant uit. Uit pure wanhoop verzamelden ze stenen en spelden ze “SOS” op de grond. Een week later werden ze gered door een toevallige passant. Ze waren beiden uitgeput, hongerig en dorstig, maar in leven.

Intussen verspreiden de Australische politiediensten het verhaal om iedereen te waarschuwen: de Australische Outback is uiterst gevaarlijk en ga er in godsnaam niet onvoorbereid op verkenning.