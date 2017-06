Het schoentje wringt niet (en dat is slecht voor uw voeten)

De schoenentrend voor deze zomer: gepimpte pantoffels. Ofwel een elegant muiltje, kies hoe u het noemt. Fashionista’s zijn alvast gewonnen voor slippers van Gucci, Prada of Essentiel, ook al lopen ze allesbehalve comfortabel. Podologen waarschuwen dat ze de schoen beter niet de ­hele zomer met krullende tenen aan hun voeten proberen te houden. “Ze sporadisch dragen is oké, maar daar kilometers mee wandelen, is een aanslag op de voeten.”

Met parels of strikjes of motiefjes of in goudkleur en met hoge hak of zonder hak: de schoenenwinkels staan vol van de fashionable sloefen. Het is dan ook de it-shoe van deze zomer, die u voor alle duidelijkheid ...