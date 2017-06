VIDEO. Gemaskerde man in motorkleding overvalt Genkse Delhaize

Genk - Zaterdagavond rond sluitingstijd is een gewapende overval gepleegd op de Proxy Delhaize in de Zaveldriesstraat in Genk. Een gemaskerde man in motorkleding stapte rond 18 uur de winkel binnen en bedreigde de zaakvoerster. Hij vroeg haar om twee geldlades te openen en nam zelf het geld uit de kassa’s. Daarna vluchtte de man op een witte scooter.

Op beelden van de bewakingscamera is alles duidelijk te zien. De man stormde met zijn helm nog op zijn hoofd de zaak binnen en met een pistool maande hij klanten aan de kassa aan weg te gaan. Die vluchtten meteen de winkel in. Daarna richtte hij het wapen op de uitbaatster die op dat moment achter de kassa stond. De overvaller nam de volledig lade uit haar handen en trachtte de inhoud op een onhandige manier in een zak te stoppen.

Tegelijk maande hij de uitbaatster aan de tweede kassa, die van de Lotto, te openen. Daaruit grabbelde hij de inhoud. Hij boog nog even over de toonbank en griste nog enkele briefjes mee. Daarna zette de man het op een lopen. Buiten sprong hij op zijn witte scooter en zette daarmee zijn vlucht voort. De uitbaatster verwittigde meteen de politie van de zone Carma. Die was snel ter plaatse en kamde de omgeving uit. Er kon geen verdachte persoon worden aangetroffen. Niemand raakte gewond, maar de zaakvoerster was wel erg onder de indruk van de feiten. Zij krijgt slachtofferzorg van de politie. Politie en parket onderzoeken de feiten.