Belkacem getrouwd in Hasseltse gevangenis om uitlevering te voorkomen

Hasselt - Fouad Belkacem (35), de leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium en de bekendste jihadronselaar in ons land is enkele weken geleden in de gevangenis van Hasselt getrouwd met een Belgische vrouw van Marokkaanse komaf. Met het huwelijk, zo wordt beweerd, wil hij voorkomen dat zijn Belgische nationaliteit wordt afgenomen. Speelt hij die kwijt dan volgt zijn uitlevering aan Marokko.

Na minstens drie eerdere aanvragen is Belkacem erin geslaagd om in de gevangenis van Hasselt in het huwelijksbootje te stappen. In de gevangenis van Antwerpen is hem dat niet gelukt omdat de toenmalige schepen van burgerlijke stand Zuhal Demir (NV-A) elke keer weigerde om het huwelijk te voltrekken. Zijn laatste verzoek dateert voor zover geweten van juni 2014. Het parket gaf toen als uitleg dat een huwelijk pas moet worden voltrokken als de gevangenis voor een lange periode vastzit. Drie jaar geleden zat Belkacem nog in voorlopige hechtenis. Begin 2015 werd hij door het hof van beroep in Antwerpen definitief veroordeeld als leider én oprichter van de terroristische groep Sharia4Belgium. Hij kreeg twaalf jaar cel en 30.000 euro boete. Volgens het hof speelde hij een uitermate belangrijke rol bij de indoctrinatie- en radicaliseringsproces van tientallen militanten. Heel wat leden van Sharia4Belgium vertrokken naar Syrië om er deel te nemen aan de gewapende strijd tegen het regime van Bashar al-Assad.

In de jaren voor zijn veroordeling op het terrorismeproces, legde Belkacem een ophefmakend gerechtelijk parcours af. Hij schopte keer, onder meer via haatvideo’s tegen niet-moslims ten door zware beledigingen over de dood van ex Vlaams Belang-politica Marie-Rose Morel. Toen hij in 2012 in enkele videoboodschappen het slaan van een agente verheerlijkte en ook nog leek op te roepen tot geweld, laaiden de gemoederen zo hoog op dat de politieke wereld eiste dat justitie zijn Belgische nationaliteit zou afnemen. Een procedure werd opgestart maar die loopt nog altijd. In het geval dat hij zijn Belgische nationaliteit kwijtspeelt, kan Belkacem worden uitgeleverd aan Marokko dat al jaren om zijn uitlevering vraagt. Met een huwelijk zou Belkacem zijn kansen op een verlengd verblijf in België alvast aanzienlijk vergroten.

De strafuitvoeringsrechtbank buigt zich vrijdag overigens over een nog andere kwestie van Belkacem, namelijk zijn verzoek om in het systeem van halve vrijheid te komen. Hij zou overdag de gevangenis willen verlaten om werk te zoeken, de nachten zou hij wel nog achter de tralies doorbrengen. Hij zou op die manier voor zijn drie kinderen willen zorgen. Belkacem, die inmiddels een derde van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, heeft recht om dat verzoek in te dienen maar de kans dat zijn wensen worden ingewilligd is heel erg klein.