Bart Swings wordt tweede in skeelermarathon in Dijon

Bart Swings is zondag in een internationale skeelermarathon in het Franse Dijon als tweede geëindigd. Swings boog op de finish voor medevluchter Ewen Fernandez uit Frankrijk.

In de laatste van negentien ronden probeerde de 26-jarige Swings Fernandez vergeefs los te rijden. Onderweg had Fernandez veel kopwerk verricht. Met 58 minuten en 19 seconden noteerde Fernandez een nieuw parkoersrecord. Voor Swings werd dezelfde tijd geklokt. De derde plaats was voor de Nieuw-Zeelander Peter Michael. Bij de vrouwen zegevierde de Duitse Katharina Rumpus.

Al in de beginfase ontsnapten Fernandez en Swings aan de greep van het peloton, dat skaters uit dertien landen telde. Erg groot was de voorsprong van het tweetal niet, meestal niet meer dan enige tientallen seconden.

Maar de ploeggenoten van Powerslide in de hoofdmacht zorgden ervoor dat Fernandez en Swings buiten bereik bleven. Met nog vier ronden voor de wieltjes was de marge gegroeid naar meer dan een minuut en wist het duo zeker dat zij om de zege zouden strijden.

Het was de derde wedstrijd in het kader van de World Inline Cup. Drie weken geleden deed Swings in Rennes niet mee omdat hij met olympische sporters op trainingskamp was in Portugal. In de eerste race werd hij in Zuid-Korea derde. Door de overwinning in Dijon versterkte Fernandez zijn leidende positie in deze reeks.

De wedstrijd in Dijon, met veel lange rechte stukken, is een van de favoriete races van Swings. Al vier keer werd de student uit Leuven in de hoofdstad van de Bourgogne uitgeroepen tot winnaar van de 41,8 kilometer. In 2012 tekende hij er voor een parkoersrecord (59:15). Dat record werd vorig jaar door Fernandez tot op enige seconden benaderd. Wegens een heupblessure had Swings toen forfait moeten geven.