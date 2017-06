“Deze koers was een slijtageslag”

Dat regerend wereldkampioen in het veld Wout van Aert ook kan domineren bij temperaturen rond de dertig graden, etaleerde het 22-jarige speerpunt van Veranda’s Willems-Crelan gisterenmiddag op de glooiende Haspengouwse wegen in en rond Tongeren. De veldrittopper die vorig jaar nog de beste was in de tijdrit van de Baloise Belgium Tour en de Schaal Sels rekende op de stevig oplopende Eeuwfeestwal overtuigend af met zijn vier medevluchters. De Fransman Godon (Cofidis) eindigde tweede, collega-veldrijder Gianni Vermeersch (Beobank-Corendon) zette met een derde plaats de dominantie van de crossers extra in de verf.

De 66ste jaargang van de Ronde van Limburg gaat de archieven in als een levendige maar loodzware editie. Niet in het minst door de loden hitte die de renners gedurende de 201 lastige kilometers doorheen het zuiden van de provincie begeleidde. Nooit eerder zagen we de renners zo getekend de Eeuwfeestwal omhoog krasselen als zondag rond de klok van vijven. Sommigen waren letterlijk wit getekend door de zoutafzettingen op de truien. Dat er aardig wat zweet is achtergelaten op de Haspengouwse heuvels bleek eveneens uit de uitslag. Slechts 85 van 151 gestarte renners bereikten de drukbevolkte finish in Tongeren. Ook onderweg was het opvallend drukker dan de voorbije editie. Vooral de talloze lussen rondom ‘Rondedorp’ Borgloon vielen bij het publiek duidelijk in de smaak. Ook winnaar Wout van Aert was achteraf zeer te spreken over het parcours.

“Heel gevarieerd en heel pittig”, zo omschreef Wout het hertekende traject in twee adjectieven.

“In de eerste lus kregen we al eens een studieronde voor de wielen wat de wedstrijd er niet makkelijker op maakte. Ik reed de Ronde van Limburg drie jaar geleden voor het laatst en toen kregen we in het begin niet zo veel hoogtemeters te verwerken. Daarnaast was het voortdurend draaien en keren over brede dan wel smalle wegen. Inspanningen die aan het eind echt wel begonnen door te wegen.”

Sterke Vanbilsen

Al zat het levendige koersverloop daar beslist ook voor iets tussen. Na de eerste beklimming van de Oude Berg (17 km) lokte een ijzersterk rijdende Kenneth Vanbilsen (Cofidis) de eerste noemenswaardige ontsnapping van de dag uit. De Lummenaar kreeg Diether Sweeck en de Nederlanders Corné van Kessel en Rob Ruijgh mee. Na na de Keiberg maakten ook Cofidis-ploegmaat Bonnafond, samen met zijn Franse landgenoot Tronet en Nederlander Van Goethem, de sprong naar voren. De zeven zongen het uit tot de tweede beklimming van de Boeshovenberg (146 km). De talloze kasseistroken hadden intussen namelijk de hel doen losbreken in het peloton. Her en der verspreid in het Loonse land reden plukjes renners. Het eerste trosje coureurs dat Tongeren bereikte voor de eerste van drie lokale ronden was zo’n 35 eenheden sterk. Maar niet voor lang want meteen na de finishpassage trokken zeven renners eropuit. Vijf ervan zou het peloton - of wat daarvoor nog moest doorgaan - pas na de aankomst terugzien: de Fransen Thomas en Godon, de Nederlander van Empel en onze crossers Vermeersch en van Aert. Laatstgenoemde maakte vooraan de sterkste indruk en maakte het in de sprint bergop ook overtuigend af.

Slijtageslag

“Deze Ronde van Limburg was een slijtageslag, wat duidelijk in mijn voordeel speelde”, analyseerde van Aert achteraf. “Met al die korte, nijdige hellingen en kasseien krijg je als renner amper rust waardoor iedereen afgemat de slotklim aanvatte. Deze aankomst liegt niet. Wie nog het meeste in de tank heeft zitten, wint hier. Werd ik geklopt, dan was een andere beter, punt. Gelukkig bleek dat niet geval (lacht).”

De Lillenaar kreeg de zege allerminst op een presenteerblaadje aangereikt.

“Zeg dat wel”, blies van Aert de wangen bol. “De finale begon al vroeg, na 130 km toen we de kasseien van Horpmaal naderden. Mijn ploegmaat Tim Merlier en ik beschikten beiden over goede benen en we hadden besloten van elk om beurt mee te glippen in ontsnappingen. In de eerste van drie plaatselijke ronden sprong ik mee, maar aanvankelijk kregen we niet veel vrijheid. Toen echter bleek dat tal van ploegen vooraan vertegenwoordigd waren, kwam de vrijgeleide er alsnog. In geen tijd hadden we een voorgift van een minuut zonder dat we daarvoor hard hadden moeten koersen. Vandaar dat ik al op twintig kilometer van de meet besefte dat ik om de zege zou strijden.”

Volgende week in de gloednieuwe Elfstedenronde in Brugge wil Wout zijn goede conditie opnieuw verzilveren. “Ook het BK tijdrijden in Chimay en het BK op de weg in Antwerpen vormen een doel. Daarna las ik een break in om met mijn cross-voorbereiding te beginnen. Pas in augustus keer ik terug op de weg voor een blokje koersen waarna ik naadloos het veld induik.”