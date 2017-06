Michiel Durwael wint 24-uren van Zolder

Genk - Na twee tweede plaatsen en twee achtste plaatsen is Michiel Durwael en het afgelopen weekend toch in gelukt om de 24-uren van Zolder op zijn naam te schrijven. Hij legde in zijn eentje 201 ronden van 4km af dus goed voor 804km. Een heus huzarenstukje.

Een eenvoudig rekensommetje leert dat hij die afstand aan een gemiddelde van 33,5km aflegde, stops inbegrepen.

“Die stops zijn heel beperkt”, reageert Michiel meteen. “Ik ben dit jaar op die 24 uren slechts 4 keer een 10-tal minuten gestopt. Enkel om vlug naar het toilet te lopen, wat te eten of andere kledij aan te trekken. ”

Overwinning

Na twee tweede plaatsen hunkerde Durwael naar de overwinning. “Nu die er is, zou het voor mij wel eens de laatste keer kunnen geweest zijn”, aldus Michiel. “Alhoewel ik dat ieder jaar zeg. Want het is echt wel slopend en zeker niet gezond. Daar ben ik me van bewust. Bovendien heb ik voor die zege bijzonder hard moeten knokken. Uiteindelijk heb ik met 3 ronden voorsprong gewonnen, maar het heeft tot op een paar uur van het einde geduurd eer ik de vrije baan kreeg. Tot dan is de jongen die op de tweede plaats fietste, druk blijven zetten waardoor ik geen enkel moment van verpozing kon inlassen. Pas dicht bij het einde gooide hij de figuurlijk handdoek Vanaf toen was het voor mij genieten.”

Als je 24 uren moet fietsen, moet je ongetwijfeld wat moeilijke momenten doorbijten. “Vooral bij het opkomen van zon heb ik elk jaar moeilijk. Die momenten moet je doorbijten en daarna gaat het vaak weer een stuk beter.

Lange voorbereiding

Een succesvol einde van een lange voorbereiding. “Ik ben toch wel een maand of vijf bezig met het voorbereiden van die 24-uren. Ik volg dan nauwgezet de trainingsschema’s van Ben Creemers, ook een ex-renner. Hij doet dit al enkele jaren voor mij en ik voel me daar heel goed bij. Maar het is niet alleen de trainingsarbeid. Ook volg ik tijdens de periode voorafgaand aan de wedstrijd nauwgezet op mijn voeding.”

Maar vandaag gaan de remmen weer los. De fiets gaat op stal en het zal een hele tijd duren eer die daar weer wordt uitgehaald. Nu even genieten van andere dingen.”