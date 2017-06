Limburg Shotguns pakken titel

Ellikom / Gruitrode / Meeuwen / Meeuwen-Gruitrode / Neerglabbeek / Wijshagen - De Limburg Shotguns hebben in de finale van de tweede divisie de titel gepakt en zo de promotie naar de Elite League afgedwongen. Limburg won de allesbeslissende wedstrijd tegen de Izegem Tribes met 22-0. “We hebben in de competitie en in deze finale ruimschoots bewezen dat we thuishoren in eerste divisie”, aldus kapitein Stef Saenen.

Niemand die er aan twijfelde dat de Shotguns zaterdagavond de promotie over de streep gingen trekken op het knap opgesmukte Shotgun Field in Beringen.

“De coach van de Izegem Tribes had mij op voorhand gezegd dat ze het ons moeilijk wilden maken. Na de twee zeges in de reguliere competitie beseften ze wel dat wij de betere ploeg zijn”, aldus Limburg-coach Geert Bosmans.

En het moet gezegd, de Tribes gaven de Shotguns zeker geen vrijgeleide naar de zege, maar het was duidelijk wie de beste ploeg op het veld was. Bosmans: “22-0 in het American Football kan je vergelijken met een 3-0 in het voetbal. Geen monstercijfers, maar wel een verdiende zege.”

Kapitein Stef Saenen sloot zich aan bij de woorden van zijn coach. “We hebben andermaal bewezen dat de Shotguns thuishoren in eerste divisie. Als we de groep kunnen samenhouden, gaan we ook in die reeks een mooi figuur slaan”, aldus Saenen.

Nieuwe coach

Coach Geert Bosmans zet volgend seizoen een stap terug als hoofdcoach en wordt vervangen door de Amerikaan Steve Miller. Bosmans: “Steve woont in Aken en is betrokken bij veel Duitse teams. Hij wordt wakker en gaat slapen met American Football. Een topper in zijn vak, waar ikzelf en de jongens nog heel veel van kunnen leren.”

Om het American Football gebeuren in Limburg extra in de verf te zetten, organiseren de Shotguns dit jaar op zaterdag 1 juli de Belgian Bowl in het Mijnstadion.

“Een topevent in Amerikaanse stijl, waar de twee beste teams van België onder elkaar uitmaken wie de titel pakt. We verwachten hiervoor 2.500 toeschouwers. Het hoogtepunt van het jaar voor American Football in België.”, besluit Bosmans.