Twee finales en vijf uur tennis voor Julie-Melissa Plava

Olmen - De 11-jarige Julie-Melissa Plava nam beide finales voor haar rekening bij de 13-jarigen. In de hoogste reeks won ze van Charlotte Sleypen, maar in de laagste reeks was Romy Peeters te sterk.

Plava is een nieuwe naam in het jeugdsterrencircuit. “Ik speel al enkele jaren in de Kim Clijsters Academy”, vertelt ze. “Ik heb de Belgische nationaliteit, maar mijn papa komt uit Montenegro en mijn mama uit Albanië. De sportgenen heb ik duidelijk van mijn papa. Hij voetbalde nog in Duitsland. Ik heb de voorbije jaren een aantal sporten geprobeerd zoals zwemmen, dansen en basketbal, uiteindelijk koos ik voor tennis.”

Wilson Masters

“De voorbije weken heb ik vooral bij de meisjes 11/1 gespeeld en ik sta op de tiende plaats in de ranking”, weet Julie-Melissa, “Dit is mijn eerste jeugdsterrentornooi van het seizoen. De volgende weken doe ik mee in Neerpelt en aan de Kim Clijsters Next Generation Cup. Ik kijk ook uit naar de Wilson Masters in september in Kroatië en ik wil al eens bij de dames meespelen. Nog heel wat om naar uit te kijken.”

Winnaars: Arne Schuermans (9/4), Amina Heynickx (9/5), Frans Looijmans (11/4), Giel Klerks (11/5), Joren Stevens (13/4), Fabian Van Der Meer (13/5), Bert Kusters (15/4), Estee Verbakel (11/4), Elise Franssen (11/5), Julie-Melissa Plava (13/4), Romy Peeters (13/5), Lore Winters (15/4).