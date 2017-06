Gielen en Mouha winnen in Denemarken

Genk - Euforie bij het Limburgse duo Katrien Gielen en Liesbeth Mouha. Ze speelden niet in Ieper, maar trokken naar de CEV Continental Tour, een ‘Zonal Event’ in Odense in Denemarken: 850 km, dus acht uur rijden met de eigen wagen. Maar ze versloegen alle Noorse en Deense ploegen. De tornooiwinst levert 200 rankingspunten op.

“Net om die punten was het ons te doen”, aldus Katrien en Liesbeth. “We verdubbelen nu ons totaal. Om op de FIVB-tornooien mee te draaien, moeten we als (her)beginnend duo nog 600 punten extra veroveren. Maar voor de FIVB in Den Haag krijgen we een wildcard.”

Na drie rondes versloegen Gielen en Mouha in de halve finale Kjoelberg en Hjortland (Noo): 0-2 (14-21 en 12-21). En in de finale Lunde-Ulveseth (Noo): 0-2 (15-21 en 9-21). Na vijf zeges en tien winstsets keerde het team met een winstpremie van 500 euro huiswaarts.

BK in Ieper

Verrassing op het BK in Ieper: Stevoortenaar Lienert Cosemans bereikte met Jens Christiaens de halve finale. De broers Lander en Louis Vandecaveye dreven op hun ervaring: 0-2 (12-21 en 19-21). Tim Van de Wielle en Maaseikenaar Aljosa Urnaut wipten Pirali en Nuijten in de andere halve finale: 2-0 (21-12 en 21-18). Maar 'team Vandecaveye' wees alle tegenstand terug in de finale: 2-0 (21-15 en 21-18).

Bij de vrouwen toonden Elien Van Asch en Lotto Schaekers zich in de kwalificaties. “We werden negende op de Grand Slam. Maar wij klopten op dag 1 de Australische wildcard, Een hele referentie.” De ‘Aussies’ zouden de tornooizege pakken tegen Julie De Beule en Nina Coolman: 0-2 (13-21 en 15-21)