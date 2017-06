Boffin verbreekt contract

Ruud Boffin: “De kans dat ik in het buitenland blijf keepen, is 99 procent.” Foto: BELGA

Doelman Ruud Boffin kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige Landenaar lag aanvankelijk nog tot 2019 onder contract bij Eskisehirspor, maar trok onlangs naar de FIFA om zijn verbintenis met de Turkse tweedeklasser te verbreken. “In Turkije moet je er rekening mee houden dat je eens een maand niet of te laat wordt uitbetaald, maar vier tot vijf maanden zonder loon is onacceptabel”, verklaart hij zijn beslissing.

Ruud Boffin stond vijf seizoenen tussen de palen bij Eskisehirspor, de club waarmee hij onlangs nog nipt naast de promotie greep in de Turkse tweede klasse. Die sportieve opdoffer lag mee aan de basis van een breuk tussen beide partijen.

“We speelden de finale van de play-offs tegen Göztepe, maar tijdens de penalty’s liep het mis”, blikt Boffin terug. “Het was een grote teleurstelling. Aanvankelijk zag ik een seizoen in tweede klasse niet zitten, maar ik wilde met de club na de degradatie van vorig jaar weer naar het hoogste niveau. We zijn daar niet in geslaagd, dus was het tijd om mijn conclusies te trekken. Ik wil weer hogerop.”

De relatie tussen Boffin en het bestuur van Eskisehirspor was intussen verzuurd. De doelman lag nog tot medio 2019 onder contract bij de Turkse tweedeklasser, maar werd er onregelmatig uitbetaald. De 29-jarige Landenaar trok daarom met zijn entourage naar de FIFA om zijn verbintenis met de club te laten verbreken. “In Turkije moet je er rekening mee houden dat je eens een maand niet of te laat wordt uitbetaald, maar vijf of vijf maanden zonder loon is onacceptabel. Ik weet niet of ik ooit nog achterstallig loon zal ontvangen, mijn advocaat en manager (ex-prof Gunter Thiebaut, nvdr) ontfermen zich nu over het dossier. De club wilde me zelfs niet laten vertrekken. Uiteindelijk kregen we toch groen licht van de FIFA om het contract te ontbinden. Als ik nu elders aan mindere voorwaarden teken, moet Eskisehirspor volgens het FIFA-reglement het verschil tot 2019 bijpassen”, legt Boffin uit.

De rijzige doelman bracht zijn professionele voetbalcarrière voorlopig enkel in het buitenland door. In 2006 versierde het jeugdproduct van STVV en KRC Genk een transfer naar PSV, dat hem uitleende aan FC Eindhoven. Na passages bij MVV, VVV Venlo en West Ham United kwam Boffin uiteindelijk bij Eskisehirspor terecht. Een terugkeer naar België zit er niet snel in.

“Ik blijf 99 procent zeker in het buitenland voetballen. Vooral uit Turkije (onder meer Antalyaspor, Konyaspor en Kayserispor zouden zich gemeld hebben, nvdr) is er heel wat interesse voor mij, omdat ik er een goede reputatie heb opgebouwd. Ik voel me ook helemaal thuis in dat land. Bovendien liggen de lonen er een stuk hoger. Een speler uit de Turkse competitie is voor de gemiddelde Belgische eersteklasser niet haalbaar. Voorlopig geniet ik nog van mijn vakantie, maar deze week zitten we al rond de onderhandelingstafel. De kans dat het weer een Turks avontuur wordt, is erg groot.”