Rohan Du Plooy sterkste van twaalf

Genk - Buitenlanders aan de macht in de Limburgse wedstrijden. Bij de juniores in Bovelingen won de Nederlander Daemen, bij de nieuwelingen in Alken zijn landgenoot De Groof en in Kotem was de Zuid-Afrikaan Du Plooy de beste bij de eliten z/c en beloften.

Rohan Du Plooy is in ieder geval geen onbekende in onze contreien. Elk jaar zakt hij net voor en tijdens de vakantieperiode naar onze provincie af. Truienaar Jo Van Gossum, momenteel een van de ploegleiders bij het Waalse team van Chivigny zorgt steevast voor de opvang van dit 22-jarig talent. Pas twee weken geleden arriveerde Du Plooy in St.-Truiden. Na een paar verkennende westrijden is hij nu al aan winst toe. In Kotem maakte hij deel uit van een kopgroep van 12 renners die de koers domineerden. De rest van het 61-koppige deelnemersveld werd wegens te grote achterstand (ze werden toen bijna op één ronde gefietst) op vier ronden van het einde al uit de wedstrijd gehaald.

Oorlog

Bij de leiders werd het op twee ronden van het einde oorlog. Er werd om de haverklap gedemarreerd waardoor nogal wat jongens op hun tandvlees kwamen te zitten. In slotronde verbrokkelde het kopgroepje totaal. Maar één renner kon zich helemaal vooraan afzonderden: de Zuid-Afrikaan Ronan Du Plooy. Een kwart minuut later spurtte de 11 jaar oudere Tom Willems uit Ham naar de tweede plaats. John De Schutter die vorig jaar deze wedstrijd won, werd 6de.