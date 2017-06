VIDEO. 250 mensen herdenken vermoorde Luana tijdens emotionele mars

Genk - 250 mensen hebben gisterenavond deelgenomen aan de witte mars voor Luana Romagnoli. De 25-jarige vrouw werd maandagavond in het centrum van Genk doodgestoken door een ex-vriend of zijn vriendin. Haar oom maakte tijdens het afsluiten van de erg emotionele tocht bekend dat er een gedenksteen komt voor Luana op de plek waar ze vermoord werd.

De mars ging van start aan het M-hotel om weer samen te komen op dezelfde plaats. Niet toevallig. Het Molenvijverpark was immers het lievelingsplekje van Luana om er te komen wandelen met haar dochter. Het was ook daar dat de deelnemers een kaarsje aanstaken en lieten drijven op het water. Als teken van een stukje licht in de duisternis die familie en vrienden in haar greep heeft.

Foto: Tom Palmaers

