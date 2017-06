Man worstelt met politie om twee blikjes bier en... doet het in zijn broek

Een niet zo elegant tafereel in het Nederlands-Limburgse landgraaf, zondagmiddag. In een lokale winkel probeerde een man twee blikjes bier leeg te drinken, maar hij werd betrapt. De winkelier lichtte de politie in, die de man achtervolgde. Daarna ontstond een worstelpartijtje en poepte de dader in zijn broek.