Benoot wordt twaalfde in Dauphiné: “Maar ik ga niet voor klassement in de Tour”

Tiesj Benoot eindigt de Dauphiné op een knappe twaalfde plaats in het eindklassement, op 8:03 van winnaar Fuglsang. De renner van Lotto Soudal verbaast ook daarmee zichzelf. “Ik had niet verwacht hier deze week op dit niveau te presteren tussen al deze toppers”, aldus Benoot na afloop.

Toch betekent dit niet dat hij zijn plannen wil omgooien en hij opeens mikt op een klassement in de Tour. “Ik reis vanavond verder door naar de Sierra Nevada, waar ik een stage inlas tot 21 juni (eerder verbleef hij voor de Ronde van België ook al drie weken op grote hoogte in Spanje, red). Daar wil ik de laatste hand leggen aan mijn voorbereiding op de Tour. In de Tour wil ik André Greipel bijstaan en mijn kans wagen in ontsnappingen. Van een klassement najagen is geen sprake.” “Het verloop van de rit vandaag is ongezien”, blikte hij terug op de slotetappe. “Van bij de start zat de vlam in de pan. Sky had gemerkt dat de ploegmaats van Richie Porte geen sterke indruk maakten en wilde hem isoleren. Samen met Rafael Valls kwam ik terecht in een groepje met Contador, maar daar moest ik afhaken. Vervolgens heb ik mijn eigen tempo aangehouden en ben ik lang bij Porte kunnen blijven. Het was vandaag bloedheet en dat ik bij deze temperatuur zo goed presteer is een heel goed teken. In het verleden was de hitte altijd een teer punt voor mij, maar ik kan daar nu blijkbaar beter tegen. Dat is positief met het oog op de Tour.”