Red Lions treden vanaf 2019 aan in nieuwe internationale topcompetitie

Brussel - De Internationale Hockeyfederatie (FIH) heeft zondag een nieuwe topcompetitie voor landenteams gelanceerd. De ‘Hockey Pro League’ gaat van start in 2019. De Belgische mannen horen bij de negen landen die mogen deelnemen, de Red Panthers haalden de selectie niet.

De FIH wil meer wedstrijden van hoog niveau en dat in volle stadions. “Landenploegen die het in een competitie in nationale stadions tegen mekaar opnemen, dat is uniek. We zijn trots om dit te kunnen aankondigen, want we werken er al vier jaar aan”, aldus CEO Jason McCracken.

Niet alleen het concept van de Hockey Pro League werd zondag gelanceerd, ook de ploegen die mogen deelnemen werden bekendgemaakt. De Belgische hockeyfederatie laat op Twitter weten “heel blij” te zijn dat de Red Lions, goed voor olympisch zilver op de voorbije Spelen in Rio, mogen deelnemen. De andere teams bij de mannen zijn Argentinië, Australië, Engeland, Duitsland, India, Nederland, Nieuw-Zeeland en Pakistan. Alle teams nemen het een keer thuis en een keer uit tegen mekaar op, en de wedstrijden vinden plaats tussen januari en juni.

De Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, haalden de ‘cut’ niet. Ze hadden er wel op gehoopt, en de Belgische hockeyfederatie laat dan ook weten “ontgoocheld” te zijn. De deelnemende landen bij de vrouwen zijn Argentinië, Australië, China, Engeland, Duitsland, India, Nederland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.