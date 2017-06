Georges Servaes stelt tentoon

Tongeren - Afgelopen weekend werd de tentoonstelling van Georges Servaes in de Ursulakapel in het Begijnhof in Tongeren geopend.

Naar jaarlijkse traditie stelt hij ook dit jaar weer tentoon met als thema Bloemen en abstract in acryl. Georges maakt een mix van beide: bloemen o.w.v. hun veelzijdigheid, de oneindige mogelijkheden die ze bieden en hun kleurenrijkdom; abstract omdat hij hier zijn fantasie de vrije loop kan laten.

Heeft u dit weekend de expo nog niet kunnen bezoeken? Geen probleem. Dit kan nog in het weekend van 17 en 18 juni en 24 en 25 juni telkens van 13u tot 18u. De toegang is gratis.